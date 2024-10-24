У Зеленского говорят, что сопротивление приглашению Украины в НАТО меньше, чем по слухам в СМИ

Информация в СМИ о том, что семь стран якобы выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности.

Об этом СМИ сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

По его словам, информация о том, что семь стран якобы выступают против приглашения Украины в НАТО, не соответствует действительности.

"Эти слухи выгодны тем, кто хочет создать ложное впечатление, будто вступление Украины не имеет широкой поддержки среди членов Альянса", – подчеркнул он.

Реклама:

Никифоров акцентировал, что на самом деле идею приглашения Украины поддерживает абсолютное большинство стран-членов, а по остальным ведется активная работа по адвокации.

Он напомнил, что приглашение Украины в НАТО – первый пункт "плана победы" президента Владимира Зеленского и "надежный путь к справедливому и длительному миру".

"Владимир Зеленский представил план международным партнерам, украинскому парламенту и сообществу, представителям СМИ и гражданского общества, и консолидирует их усилия, чтобы приблизить приглашение Украины в НАТО", – подытожил представитель украинского лидера.

Заметим, ранее издание Politico со ссылкой на американских и натовских чиновников сообщило, что семь стран НАТО якобы тормозят приглашение Украины в Альянс.

В частности, как утверждали журналисты, Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые не спешат приглашать Украину в НАТО. Венгрия и Словакия также якобы сопротивляются такому решению, а Бельгия, Словения и Испания "прячутся за США и Германией".

Напомним, Зеленский 17 октября в Брюсселе сказал, что надеется убедить канцлера Олафа Шольца по поводу важных для Украины дальнобойных средств, как и поддержки ее приглашения в НАТО.

Шольц, комментируя представленный "план победы", одним из пунктов которого является приглашение Украины в НАТО, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Также, как сообщала 22 октября "Европейская правда", Зеленский считает, что Берлин смягчил свой скепсис относительно вступления Украины в НАТО.