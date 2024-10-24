Туск розповів про пріоритет Польщі під час головування в ЄС

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск розповів, що розширення ЄС буде в центрі уваги Польщі під час її головування в Раді Євросоюзу, яке розпочнеться в січні.

Заяву польського прем’єра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Туск говорив про пріоритети польського головування в ЄС під час спільної пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем у Белграді.

Він також вказав, що в центрі його уваги буде тісна співпраця із Сербією.

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"Під час польського головування розширення, включаючи тісну співпрацю з Сербією, буде в центрі моєї уваги", – сказав Туск.

ЗМІ раніше повідомили, що в ЄС із початку наступного року, коли розпочнеться головування Польщі у Раді Євросоюзу, очікують на пожвавлення дискусій про посилення санкцій проти Росії.

Тим часом угорське головування в Раді ЄС, яке триває з липня, голова найбільшої в Європарламенті фракції Європейської народної партії Манфред Вебер назвав "повним провалом".