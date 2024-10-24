Туск рассказал о приоритете Польши во время председательства в ЕС

Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что расширение ЕС будет в центре внимания Польши во время ее председательства в Совете Евросоюза, которое начнется в январе.

Заявление польского премьера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Туск говорил о приоритетах польского председательства в ЕС во время совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александаром Вучичем в Белграде.

Он также указал, что в центре его внимания будет тесное сотрудничество с Сербией.

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"Во время польского председательства расширение, включая тесное сотрудничество с Сербией, будет в центре моего внимания", – сказал Туск.

СМИ ранее сообщили, что в ЕС с начала следующего года, когда начнется председательство Польши в Совете Евросоюза, ожидают оживления дискуссий об усилении санкций против России.

Между тем венгерское председательство, которое продолжается с июля, председатель крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер назвал "полным провалом".