Литва пообіцяла передати Молдові військову допомогу на мільйони євро

Міністерство оборони Литви підготувало пакет допомоги для молдовської армії, що включає безпілотники, засоби для боротьби з ними, тепловізійні приціли та протитанкові гранатомети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу литовського оборонного відомства.

Про пакет військової допомоги йшлося на зустрічі міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса з його молдовським колегою Анатолієм Носатим.

Частина допомоги вже надійшла до молдовської армії, а решту буде передано найближчим часом.

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Також Литва планує виділяти Молдові до 2 млн євро на рік протягом 2026-2028 років. Конкретний план буде розроблено до осені 2025 року.

Крім того, Литва продовжить надавати Молдові допомогу в проведенні реформ у сфері оборони, а також робитиме внесок у багатосторонні ініціативи, спрямовані на зміцнення Молдови.

Цього року на проєкти НАТО зі зміцнення оборонного потенціалу Молдови буде виділено 200 тисяч євро.

Раніше Кащюнас заявив, що цього року його держава планує передати Україні допомогу ще на 40-50 млн євро.

Із них, як уже повідомлялось, 10 млн євро Литва інвестує у виробництво ракетного безпілотного комплексу "Паляниця" в Україні. Також вона передасть Києву радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.