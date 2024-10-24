Литва пообещала передать Молдове военную помощь на миллионы евро
Министерство обороны Литвы подготовило пакет помощи для молдовской армии, включающий беспилотники, средства для борьбы с ними, тепловизионные прицелы и противотанковые гранатометы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу литовского оборонного ведомства.
О пакете военной помощи шла речь на встрече министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса с его молдовским коллегой Анатолием Носатым.
Часть помощи уже поступила в молдовскую армию, а остальное будет передано в ближайшее время.
Также Литва планирует выделять Молдове до 2 млн евро в год в течение 2026-2028 годов. Конкретный план будет разработан до осени 2025 года.
Кроме того, Литва продолжит оказывать Молдове помощь в проведении реформ в сфере обороны, а также будет вносить вклад в многосторонние инициативы, направленные на укрепление Молдовы.
В этом году на проекты НАТО по укреплению оборонного потенциала Молдовы будет выделено 200 тысяч евро.
Ранее Кащюнас заявил, что в этом году его государство планирует передать Украине помощь еще на 40-50 млн евро.
Из них, как уже сообщалось, 10 млн евро Литва инвестирует в производство ракетного беспилотного комплекса "Паляниця" в Украине. Также она передаст Киеву радары, оборудование для разминирования, системы ПВО малой дальности.