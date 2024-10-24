ЗМІ: ЄС обговорює підвищення тарифів на більшу кількість агропродукції з РФ

Європейський Союз обговорює можливість підвищення тарифів на більшу кількість російських сільськогосподарських і харчових продуктів, а також добрив.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо від джерел агентству Bloomberg.

Кілька країн-членів, які прагнуть обмежити доходи РФ, закликають ЄС запровадити значні мита на імпорт сільськогосподарської та рибної продукції з Росії та Білорусі до ЄС на додаток до вищих мит на зернові продукти, встановлених цього року.

Інші закликають до обережності, просячи спочатку оцінити вплив будь-яких заходів на європейський імпорт і ціни на продукти харчування.

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На відміну від санкцій, торговельні заходи не завжди потребують підтримки всіх країн-членів.

ЄС все ще аналізує, на які товари він може спрямувати підвищення тарифів. Будь-який крок щодо добрив, ймовірно, привітає європейська галузь з їхнього виробництва, яка лобіює посилення захисту.

Проте, за словами одного з експертів, терміни запровадження нових тарифів залишаються незрозумілими з огляду на юридичні та політичні перешкоди.

Росія є найбільшим у світі експортером добрив з часткою ринку 18%. Хоча галузь не підпадає під санкції, вона була змушена скоротити експорт після повномасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році через проблеми з логістикою та платежами.

З того часу експорт відновився і цього року, як очікується, досягне рекордного рівня 2021 року.

Окремо, за словами джерел, триває робота над новим пакетом санкцій. Але широкий набір заходів, можливо, доведеться зачекати до закінчення ротаційного головування Угорщини в ЄС.