СМИ: ЕС обсуждает повышение тарифов на большее количество агропродукции из РФ

Европейский Союз обсуждает возможность повышения тарифов на большее количество российских сельскохозяйственных и пищевых продуктов, а также удобрений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно от источников агентству Bloomberg.

Несколько стран-членов, которые стремятся ограничить доходы РФ, призывают ЕС ввести значительные пошлины на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции из России и Беларуси в ЕС в дополнение к более высоким пошлинам на зерновые продукты, установленных в этом году.

Другие призывают к осторожности, прося сначала оценить влияние любых мер на европейский импорт и цены на продукты питания.

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В отличие от санкций, торговые меры не всегда требуют поддержки всех стран-членов.

ЕС все еще анализирует, на какие товары он может направить повышение тарифов. Любой шаг в отношении удобрений, вероятно, приветствует европейская отрасль по их производству, которая лоббирует усиление защиты.

Однако, по словам одного из экспертов, сроки введения новых тарифов остаются непонятными, учитывая юридические и политические препятствия.

Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений с долей рынка 18%. Хотя отрасль не подпадает под санкции, она была вынуждена сократить экспорт после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году из-за проблем с логистикой и платежами.

С тех пор экспорт восстановился и в этом году, как ожидается, достигнет рекордного уровня 2021 года.

Отдельно, по словам источников, продолжается работа над новым пакетом санкций. Но широкий набор мер, возможно, придется подождать до окончания ротационного председательства Венгрии в ЕС.