На центральному вокзалі Берліна арештували підозрюваного в тероризмі

34-річного громадянина Німеччини заарештували на Центральному вокзалі Берліна за підозрою в сприянні діяльності терористичній організації "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ARD.

Чоловік на ім’я Амір А., як стверджується, раніше часто їздив до Пакистану та Австрії, а нещодавно почав жити біля головного залізничного вокзалу Берліна і намагався підтримати ІДІЛ, збираючи гроші.

Федеральна прокуратура Німеччини звинувачує чоловіка в тому, що він переказав терористам "чотиризначну суму".

Реклама:

Після арешту в середу, 23 жовтня, Аміра А. доставили до суду в Карлсруе, де він має постати перед слідчим суддею.

Як стало відомо ARD з джерел у правоохоронних органах, німецька влада тримала чоловіка в полі зору кілька днів і зволікала з його арештом "з тактичних міркувань". На час візиту Джо Байдена в Берліні Аміра А. довелося охороняти "практично цілодобово", пише ARD.

У липні правоохоронці Німеччини арештували двох громадян Росії, яким оголосили підозру у сприянні діяльності "Ісламської держави".

У 2021 році Німеччина вперше ув'язнила члена ІДІЛ за причетність до геноциду та злочинів проти людяності, скоєних проти єзидів в Іраку та Сирії, зокрема вбивство п'ятирічної дівчинки.