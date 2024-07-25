У Німеччині арештували двох росіян, підозрюваних у фінансуванні ІДІЛ

Правоохоронці Німеччини арештували громадян Росії Абдулрашита Д. та Сурхо З., яким оголосили підозру у сприянні діяльності терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Про це в четвер, 25 липня, повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, пише "Європейська правда".

Затриманих росіян звинувачують у підтримці та фінансуванні ІДІЛ, визнаного в Німеччині терористичним об'єднанням, а також у членстві в пов'язаній із терористами злочинній організації.

Підозрюваних заарештували в землі Шлезвіг-Гольштейн і в місті Гамбург. Німецька поліція також провела обшуки за різними адресами у федеральних землях Берлін, Гамбург, Шлезвіг-Гольштейн і Саксонія.

Реклама:

Згідно з матеріалами справи, Абдулрашит Д. та Сурхо З. на початку літа 2022 року приєднались до злочинної організації, яка збирала в Німеччині та інших європейських країнах кошти для фінансування ІДІЛ.

Зібрані гроші передавали одному з членів ІДІЛ, вони переважно йшли для підтримки ув'язнених учасників терористичного угруповання та їхніх дружин.

Абдулрашит Д., стверджує прокуратура Німеччини, відповідав за організацію збору коштів та був учасником чату, де вирішувались організаційні питання. У квітні 2023 року він передав Сурхо З. близько 12 тисяч євро для ІДІЛ.

Загалом під керівництвом Абдулрашита Д. на користь терористів зібрали близько 25 тисяч євро, стверджує німецька прокуратура.

У 2021 році Німеччина вперше ув'язнила члена ІДІЛ за причетність до геноциду та злочинів проти людяності, скоєних проти єзидів в Іраку та Сирії, зокрема вбивство п'ятирічної дівчинки.

Його дружині присудили 15 років позбавлення волі.