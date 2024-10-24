На центральном вокзале Берлина арестовали подозреваемого в терроризме

34-летнего гражданина Германии арестовали на Центральном вокзале Берлина по подозрению в содействии деятельности террористической организации "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ARD.

Мужчина по имени Амир А., как утверждается, ранее часто ездил в Пакистан и Австрию, а недавно начал жить возле главного железнодорожного вокзала Берлина и пытался поддержать ИГИЛ, собирая деньги.

Федеральная прокуратура Германии обвиняет мужчину в том, что он перевел террористам "четырехзначную сумму".

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После ареста в среду, 23 октября, Амира А. доставили в суд в Карлсруэ, где он должен предстать перед следственным судьей.

Как стало известно ARD из источников в правоохранительных органах, немецкие власти держали мужчину в поле зрения несколько дней и медлили с его арестом "из тактических соображений". На время визита Джо Байдена в Берлине Амира А. пришлось охранять "практически круглосуточно", пишет ARD.

В июле правоохранители Германии арестовали двух граждан России, которым объявили подозрение в содействии деятельности "Исламского государства".

В 2021 году Германия впервые посадила члена ИГИЛ за причастность к геноциду и преступлениям против человечности, совершенных против езидов в Ираке и Сирии, в частности убийство пятилетней девочки.