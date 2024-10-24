В Австрии отзывают 28 млн бутылок газировки

Компания Coca-Cola объявила об отзыве 28 миллионов пол-литровых газированных напитков из-за риска того, что они могут содержать мелкие кусочки металла после производственной аварии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В Coca-Cola говорят, что отзыву подлежат напитки Coke, Fanta, Sprite и MezzoMix в пол-литровых бутылках с конечным сроком годности от 4 февраля 2025 года до 12 апреля 2025 года.

Как объясняет производитель, из-за технической ошибки при производстве "очень ограниченное" количество бутылок может содержать небольшие осколки.

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Там добавили, что большинство бутылок все еще находятся на территории компании или на складах розничной торговли и не были реализованы.

По словам представителя австрийского регулятора потребительских товаров Александра Хенгля, это самый большой отзыв потребительских товаров в Австрии за последние по меньшей мере 25 лет.

Он добавил, что ведомство и его 80 инспекторов уже отслеживают, убирают ли розничные торговцы бутылки с полок. Процесс, как ожидается, завершат через несколько недель.

В прошлом году сообщалось, как власти Хорватии рекомендовали людям пить только водопроводную воду из-за сообщений о нескольких людях, которые заболели или повредили горло, вероятно, после употребления напитков в бутылках.