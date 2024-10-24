Чехія однією з останніх у ЄС підписала угоду про відносини з Ватиканом

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала у четвер, 24 жовтня, підписав із державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном договір про відносини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Vatican News.

Угода між Прагою і Святим Престолом, яка налічує 16 статей, визнає право католицької церкви на самоврядування – зокрема вільне обрання своїх служителів – і визнає католицькі шлюби.

Домовленість також дає юридичну підставу для католицької церкви надавати релігійні послуги в лікарнях, в'язницях, армії та поліції у Чехії.

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Угода набуде чинності лише після того, як її ратифікують обидві палати парламенту Чехії та підпише президент. У 2003 році чеський парламент відхилив аналогічну угоду, заявивши, що вона надасть католицькій церкві привілейований статус у порівнянні з іншими.

Згідно з переписом населення від 2021 року, близько 10% населення Чехії ідентифікує себе як католики, тоді як більшість не пов’язує себе з жодною релігією.

Відносини між Чехією та Ватиканом були вперше встановлені в 1919 році, коли вона була частиною Чехословаччини. Вони були перервані після приходу до влади комуністів і відновлені у 1990-му.

Ватикан підписав подібні угоди про відносини з 25 державами-членами ЄС і загалом із 64 країнами світу.

Читайте також про ставлення Святого Престолу до війни в Україні в архівній публікації "ЄвроПравди".