Чехия одной из последних в ЕС подписала соглашение об отношениях с Ватиканом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала в четверг, 24 октября, подписал с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином договор об отношениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vatican News.

Соглашение между Прагой и Святым Престолом, которое насчитывает 16 статей, признает право католической церкви на самоуправление – в частности свободное избрание своих служителей – и признает католические браки.

Договоренность также дает юридическое основание для католической церкви предоставлять религиозные услуги в больницах, тюрьмах, армии и полиции в Чехии.

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Соглашение вступит в силу только после того, как его ратифицируют обе палаты парламента Чехии и подпишет президент. В 2003 году чешский парламент отклонил аналогичное соглашение, заявив, что оно предоставит католической церкви привилегированный статус по сравнению с другими.

Согласно переписи населения от 2021 года, около 10% населения Чехии идентифицирует себя как католики, тогда как большинство не связывает себя ни с одной религией.

Отношения между Чехией и Ватиканом были впервые установлены в 1919 году, когда она была частью Чехословакии. Они были прерваны после прихода к власти коммунистов и восстановлены в 1990-м.

Ватикан подписал подобные соглашения об отношениях с 25 государствами-членами ЕС и в целом с 64 странами мира.

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