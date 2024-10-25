У Лондоні Блінкен зустрінеться з лідерами трьох близькосхідних країн

У п’ятницю, 25 жовтня, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться зі своїми йорданським та еміратським колегами, а також тимчасовим прем'єр-міністром Лівану, перебуваючи в Лондоні.

Про це повідомив речник Держдепу США, цитує CNN, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, розмови Блінкена із міністром закордонних справ Йорданії Айманом Сафаді та його колегою з Об'єднаних Арабських Еміратів Абдаллою бін Заїдом аль-Нахайяном, ймовірно, будуть присвячені зусиллям, спрямованим на підтримку планів щодо забезпечення стабільності, безпеки та відновлення у секторі Газа після завершення війни.

Очікується, що його зустріч з тимчасовим прем'єр-міністром Лівану Наджибом Мікаті буде присвячена триваючій ізраїльській військовій кампанії проти Хезболли, яка призвела до масових жертв серед цивільного населення Лівану, в тому числі в столиці Бейруті.

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Агентство зауважило, що зупинка американського дипломата у Великій Британії є останньою очікуваною зупинкою в його поїздці, яка включала візити до Ізраїлю, Саудівської Аравії та Катару.

Як відомо, основною метою поїздки було просування зусиль, спрямованих на звільнення заручників і досягнення перемир'я в Газі після вбивства лідера ХАМАС Ях’ї Сінвара.

Зауважимо, що під час візиту до Ізраїля, Блінкен заявив, що відповідь країни на ракетний обстріл Ірану 1 жовтня не повинна призвести до більшої ескалації.

Водночас, як писали, у Білому домі не сподіваються на швидке відновлення переговорів про припинення вогню в Газі та Лівані.