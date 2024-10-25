В Лондоне Блинкен встретится с лидерами трех ближневосточных стран

В пятницу, 25 октября, государственный секретарь США Энтони Блинкен встретится со своими иорданским и эмиратским коллегами, а также временным премьер-министром Ливана, находясь в Лондоне.

Об этом сообщил представитель Госдепа США, цитирует CNN, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, разговоры Блинкена с министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади и его коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой бин Заидом аль-Нахайяном, вероятно, будут посвящены усилиям, направленным на поддержку планов по обеспечению стабильности, безопасности и восстановления в секторе Газа после завершения войны.

Ожидается, что его встреча с временным премьер-министром Ливана Наджибом Микати будет посвящена продолжающейся израильской военной кампании против Хезболлы, которая привела к массовым жертвам среди гражданского населения Ливана, в том числе в столице Бейруте.

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Агентство отметило, что остановка американского дипломата в Великобритании является последней ожидаемой остановкой в его поездке, которая включала визиты в Израиль, Саудовскую Аравию и Катар.

Как известно, основной целью поездки было продвижение усилий, направленных на освобождение заложников и достижение перемирия в Газе после убийства лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Заметим, что во время визита в Израиль, Блинкен заявил, что ответ страны на ракетный обстрел Ирана 1 октября не должен привести к большей эскалации.

В то же время, как писали, в Белом доме не надеются на скорое возобновление переговоров о прекращении огня в Газе и Ливане.