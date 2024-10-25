СМИ: Украина просила у Польши оружие, которое та купила у Южной Кореи, но Дуда отказал

Польский президент Анджей Дуда отрицает возможность передачи Киеву оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи.

Об этом Дуда заявил журналистам во время пребывания с официальным визитом в Южной Корее, цитирует RMF24, передает "Европейская правда".

Дуду спросили, рассматривается ли такой сценарий: если Южная Корея решит передать Украине оружие, то Польша предоставит Украине то оружие, которое получила от Кореи, а союзники в то время пополнят запасы страны.

"Не существует ни одного сценария, по которому мы передаем кому-то оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие должно служить безопасности и обороне Республики Польша", – подчеркнул польский президент.

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По его словам, Украина подавала запрос о возможной передаче Киеву из Варшавы южнокорейского вооружения, но Польша отказала.

После сообщений, что КНДР отправила несколько тысяч своих солдат в Россию для войны против Украины, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что страна может пересмотреть запрет на поставки летального оружия в Украину.

Однако Дуда подчеркнул, что даже если Сеул согласится передавать Украине оружие – это будет не из запасов, предусмотренных для Польши.

Польский президент 24 октября встретился со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Йолем. Политики сосредоточились на экономическом и оборонном сотрудничестве, а также осудили отправку Северной Кореей войск в Россию для участия в войне против Украины как угрозу глобальной безопасности.

Разведка Южной Кореи в среду сообщила, что Северная Корея отправила в Россию 3 тысячи военных для поддержки оккупантов на войне против Украины и также пытается изолировать семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы информация не распространялась.

Позже информацию о нескольких тысячах северокорейских военных в России подтвердил Белый дом, а также заявил, что военные КНДР, в случае участия в войне против Украины, станут законными целями так же, как и российские.

Уже 25 октября Зеленский заявил, что по информации украинской разведки, 27-28 октября Россия бросит в бой первые северокорейские военные подразделения.