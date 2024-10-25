У Румунії ведмідь напав на чоловіка

В Румунії вранці у п’ятницю, 25 жовтня, у комуні Бертя повіту Прахова на чоловіка напав ведмідь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Внаслідок нападу 67-річний чоловік отримав численні поранення голови, але перебував у свідомості.

Його госпіталізували до найближчої лікарні.

Реклама:

З метою попередження населення було випущено повідомлення RO ALERT, в якому людям рекомендується уникати цього району, залишатися в приміщенні і триматися на відстані від тварини.

Ведмеді стали значною проблемою в Румунії, їхню популяцію в країні називають найбільшою у Європі.

В уряді анонсували жорсткіші заходи проти туристів, які підгодовують ведмедів на відомомому Трансфегеранському шосе через Карпати, що небезпечно змінює поведінку хижаків.

У липні 2024 року румунські депутати погодили відстріл сотень ведмедів після трагічної загибелі туристки, до якої ведмідь вийшов на гірській стежці.