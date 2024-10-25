В Румынии медведь напал на мужчину

В Румынии утром в пятницу, 25 октября, в коммуне Бертя уезда Прахова на мужчину напал медведь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В результате нападения 67-летний мужчина получил многочисленные ранения головы, но находился в сознании.

Его госпитализировали в ближайшую больницу.

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С целью предупреждения населения было выпущено сообщение RO ALERT, в котором людям рекомендуется избегать этого района, оставаться в помещении и держаться на расстоянии от животного.

Медведи стали значительной проблемой в Румынии, их популяцию в стране называют самой большой в Европе.

В правительстве анонсировали более жесткие меры против туристов, которые подкармливают медведей на известном Трансфегеранском шоссе через Карпаты, что опасно меняет поведение хищников.

В июле 2024 года румынские депутаты согласовали отстрел сотен медведей после трагической гибели туристки, к которой медведь вышел на горной тропе.