Глава МЗС Литви: Генсек ООН скоїв помилку, поїхавши на саміт БРІКС до Путіна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що участь генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша в саміті БРІКС у Казані, а також його відмова від поїздки на мирний саміт щодо України – це "помилка".

Заяву литовського міністра наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Гутерреш взяв участь у 16-му саміті БРІКС у Казані, де він також зустрівся з диктаторами Владіміром Путіним і Александром Лукашенком.

У своєму виступі в ході саміту генсек ООН наголосив на необхідності забезпечення справедливого миру в Україні відповідно до Статуту ООН.

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"Гутерреш повинен визнати, що був неправий, і взяти на себе відповідальність, як тоді, коли він вирішив не їхати на мирний саміт щодо України у Швейцарії, так і зараз, коли він поїхав на зустріч із розшукуваним воєнним злочинцем Путіним і вклонився як йому, так і його спільнику Лукашенку", – підкреслив Ландсбергіс.

За його словами, після цього Гутерреша "більше не сприймають як добросовісного посередника".

Коментуючи приїзд Гутерреша на саміт БРІКС, у Єврокомісії висловили сподівання, що це допоможе посилити справу міжнародної спільноти щодо припинення російського вторгнення.

Своєю чергою очільниця литовського уряду Інгріда Шимоніте назвала плачевною і незрозумілою поведінку генсека ООН.