Британська поліція готується до масштабних протестів у Лондоні

У Лондоні у суботу, 26 жовтня, відбудуться дві великі акції протестів, до яких активно готується місцева поліція.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначено, цієї суботи у британській столиці пройде марш правих, які виступають проти мігрантів, також свою акцію проведуть їхні опоненти.

Марш "Об'єднаймо королівство", організований антиіммігрантським і антимусульманським активістом Стівеном Якслі-Ленноном, відомим під псевдонімом Томмі Робінсон, має зібратися на лондонському вокзалі Вікторія, а потім рушити до парламенту.

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Тим часом на іншому кінці Вайтхолу збереться контрпротест антирасистських кампаній та профспілкових активістів.

"Ми добре підготувалися до того, що день у центрі Лондона обіцяє бути напруженим", – сказала заступниця помічника комісара Рейчел Вільямс, яка очолює поліцейську операцію.

Операція правоохоронців у Лондоні передбачає залучення офіцерів з усієї країни.

"Ми матимемо значні ресурси для реагування на будь-які інциденти, для рішучої боротьби з будь-якими правопорушеннями і для того, щоб звести до мінімуму перешкоди для інших представників громадськості та бізнесу", – додала вона.

Нагадаємо, вліту у Британії розпочалась хвиля заворушень після резонансного нападу з ножем на танцювальний клас в Саутпорті поблизу Ліверпуля, в результаті якого троє малих дівчат загинули і ще близько 10 дітей і дорослих отримали поранення.

Безлади з антиіммігрантськими гаслами спровокували неправдиві чутки про те, що нападник-підліток нібито нещодавно прибув у країну як шукач притулку і є мусульманином.

Розкриття особи хлопця, який насправді родом з Руанди і народився у Британії, не допомогло заспокоїти ситуацію.

В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.