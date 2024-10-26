Британская полиция готовится к масштабным протестам в Лондоне

В Лондоне в субботу, 26 октября, состоятся две крупные акции протестов, к которым активно готовится местная полиция.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Как указано, в эту субботу в британской столице пройдет марш правых, выступающих против мигрантов, также свою акцию проведут их оппоненты.

Марш "Объединим королевство", организованный антииммигрантским и антимусульманским активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным под псевдонимом Томми Робинсон, должен собраться на лондонском вокзале Виктория, а затем двинуться к парламенту.

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Тем временем на другом конце Уайтхола соберется контрпротест антирасистских кампаний и профсоюзных активистов.

"Мы хорошо подготовились к тому, что день в центре Лондона обещает быть напряженным", – сказала заместитель помощника комиссара Рэйчел Уильямс, которая возглавляет полицейскую операцию.

Операция правоохранителей в Лондоне предусматривает привлечение офицеров со всей страны.

"Мы будем иметь значительные ресурсы для реагирования на любые инциденты, для решительной борьбы с любыми правонарушениями и для того, чтобы свести к минимуму препятствия для других представителей общественности и бизнеса", – добавила она.

Напомним, летом в Британии началась волна беспорядков после резонансного нападения с ножом на танцевальный класс в Саутпорте близ Ливерпуля, в результате которого три девочки погибли и еще около 10 детей и взрослых получили ранения.

Беспорядки с антииммигрантскими лозунгами спровоцировали ложные слухи о том, что нападавший-подросток якобы недавно прибыл в страну как проситель убежища и является мусульманином.

Раскрытие личности подростка, который на самом деле по происхождению из Руанды и родился в Британии, не помогло успокоить ситуацию.

В правительстве пообещали жесткие меры против участников беспорядков и заявили, что создают 500 дополнительных мест в тюрьмах.

Подробнее о протестах в Британии читайте в статье Беспорядки с российским следом: как фейк о массовом убийстве детей "разжег" Британию.