Громадський транспорт Рима майже на цілий день зупиниться через страйк

Працівники громадського транспорту у Римі, столиці Італії, планують великий страйк наступного понеділка, через який більшу частину дня він не буде курсувати.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Понеділковий страйк загрожує значними неприємностями мешканцям і туристам у столиці Італії.

Профспілки заявили, що страйк охопить автобуси, тролейбуси, трамваї та метро. Транспорт вийде на маршрути лише на короткий час у години пік – від початку робочого дня до 8:30 та з 17:00 до 20:00.

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Крім того, на 8 листопада планують добовий загальнонаціональний страйк працівників міського громадського транспорту.

Профспілки вимагають перегляду умов праці та збільшення фінансування на сферу громадського транспорту.

Цього тижня в Афінах страйкували тисячі вчителів, вимагаючи кращих умов роботи, а у Бельгії через страйк співробітників служби безпеки у другому найбільшому аеропорту країни на один день скасували всі рейси.