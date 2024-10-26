Общественный транспорт Рима почти на целый день остановится из-за забастовки
Работники общественного транспорта в Риме, столице Италии, планируют большую забастовку в следующий понедельник, из-за которой большую часть дня он не будет курсировать.
Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".
Понедельничная забастовка грозит значительными неприятностями жителям и туристам в столице Италии.
Профсоюзы заявили, что забастовка охватит автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. Транспорт выйдет на маршруты только на короткое время в часы пик – с начала рабочего дня до 8:30 и с 17:00 до 20:00.
Кроме того, на 8 ноября планируют суточную общенациональную забастовку работников городского общественного транспорта.
Профсоюзы требуют пересмотра условий труда и увеличения финансирования на сферу общественного транспорта.
На этой неделе в Афинах бастовали тысячи учителей, требуя лучших условий работы, а в Бельгии из-за забастовки сотрудников службы безопасности во втором крупнейшем аэропорту страны на один день отменили все рейсы.