Президент Грузии заявляет о победе оппозиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после публикации экзитполов заявила о победе оппозиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем X (Twitter).

Зурабишвили написала, что объединенная оппозиция "побеждает с 52% несмотря на попытки сфальсифицировать выборы и без голосов от диаспоры".

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺 Реклама: October 26, 2024

"Грузия продемонстрировала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем", – отметила президент.

Напомним, после закрытия участков в Грузии опубликовали результаты двух экзитполов по заказу оппозиционных телеканалов и одного – по заказу провластного "Имеди".

Первые два прогнозируют победу объединенной оппозиции с более 50% или 48%. В то же время экзитпол центра Gorbi для "Имеди" утверждает, что за "Грузинскую мечту" проголосовали более 56% избирателей.

Лидеры "Грузинской мечты" после того заявили о своей победе, не дожидаясь результатов от ЦИК.

Вскоре ЦИК опубликовала предварительные результаты с около 70% участков. По этим данным, "Грузинская мечта" лидирует с 53% голосов.

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