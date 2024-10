Президент Грузии заявляет о победе оппозиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после публикации экзитполов заявила о победе оппозиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в своем X (Twitter).

Зурабишвили написала, что объединенная оппозиция "побеждает с 52% несмотря на попытки сфальсифицировать выборы и без голосов от диаспоры".

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺

