У лондонських сироварів викрали продукції на 300 тисяч фунтів стерлінгів

Лондонський продавець сирів заявив, що у нього обманом викрали відзначений нагородами сир чеддер на суму понад 300 тисяч фунтів стерлінгів.

Про це повідомила газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Компанія Neal's Yard Dairy, дистриб'ютор та роздрібний продавець британських ремісничих сирів, співпрацює з британськими та міжнародними правоохоронними органами, намагаючись виявити винуватців афери.

Компанія поставила 22 тонни чеддеру після того, як до неї звернулася особа, що представлялася оптовим дистриб'ютором великого французького ритейлера.

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Попри значні фінансові втрати від крадіжки, Neal's Yard Dairy заявила, що виконала свої зобов'язання перед дрібними постачальниками, повністю розрахувавшись з трьома ремісниками-сироварами.

"Зараз компанія вживає заходів... для забезпечення як своєї фінансової стабільності, так і подальшого розвитку британського сектору ремісничих сирів", – заявила Neal's Yard Dairy .

Серед 950 викрадених сирів були валлійський органічний чеддер Hafod, чеддер Westcombe і чеддер Pitchfork, які отримали низку нагород і є одними з "найбільш затребуваних ремісничих сирів у Британії", заявили в компанії.

Як стверджують журналісти, три сири продаються за ціною від 7,15 до 12,90 фунтів стерлінгів за невеликий шматочок вагою 250-300 г.

Вважається, що їхня висока грошова цінність зробила їх "особливою мішенню", заявили в компанії.

Столична поліція наразі розслідує обставини інциденту.

У липні у Німеччині поліцейський викрав близько 180 кг сиру чедер з перекинутої вантажівки і через це втратив роботу.