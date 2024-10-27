У лондонских сыроделов похитили продукции на 300 тысяч фунтов стерлингов

Лондонский продавец сыров заявил, что у него обманом похитили отмеченный наградами сыр чеддер на сумму более 300 тысяч фунтов стерлингов.

Об этом сообщила газета The Guardian, передает "Европейская правда".

Компания Neal's Yard Dairy, дистрибьютор и розничный продавец британских ремесленных сыров, сотрудничает с британскими и международными правоохранительными органами, пытаясь выявить виновников аферы.

Компания поставила 22 тонны чеддера после того, как к ней обратился человек, представлявшийся оптовым дистрибьютором крупного французского ритейлера.

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Несмотря на значительные финансовые потери от кражи, Neal's Yard Dairy заявила, что выполнила свои обязательства перед мелкими поставщиками, полностью рассчитавшись с тремя ремесленниками-сыроделами.

"Сейчас компания принимает меры... для обеспечения как своей финансовой стабильности, так и дальнейшего развития британского сектора ремесленных сыров", – заявила Neal's Yard Dairy.

Среди 950 похищенных сыров были валлийский органический чеддер Hafod, чеддер Westcombe и чеддер Pitchfork, которые получили ряд наград и являются одними из "самых востребованных ремесленных сыров в Британии", заявили в компании.

Как утверждают журналисты, три сыра продаются по цене от 7,15 до 12,90 фунтов стерлингов за небольшой кусочек весом 250-300 г.

Считается, что их высокая денежная ценность сделала их "особой мишенью", заявили в компании.

Столичная полиция сейчас расследует обстоятельства инцидента.

В июле в Германии полицейский похитил около 180 кг сыра чеддер из опрокинутого грузовика и из-за этого потерял работу.