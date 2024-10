У НАТО закликали розслідувати проблеми на виборах у Грузії

У Північноатлантичному альянсі закликали забезпечити розслідування проблем на парламентських виборах у Грузії, на які вказали міжнародні спостерігачі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувала речниця НАТО Фара Дахлалла.

Речниця вказала, що міжнародна місія спостерігачів відзначила нерівні умови змагань між політсилами на виборах у Грузії, що підриває довіру громадськості до їхнього результату.

The International Election Observation Mission has noted the uneven playing field in which #Georgia’s elections were held, which undermines public trust in the outcome.



Reports of election-related violations should be fully investigated.

Реклама: