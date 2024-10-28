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У НАТО закликали розслідувати проблеми на виборах у Грузії

Новини — Понеділок, 28 жовтня 2024, 11:32 — Марія Ємець

У Північноатлантичному альянсі закликали забезпечити розслідування проблем на парламентських виборах у Грузії, на які вказали міжнародні спостерігачі.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікувала речниця НАТО Фара Дахлалла.

Речниця вказала, що міжнародна місія спостерігачів відзначила нерівні умови змагань між політсилами на виборах у Грузії, що підриває довіру громадськості до їхнього результату.

"Повідомлення про пов’язані з виборами порушення мають бути повною мірою розслідувані", – заявила вона. 

У низці європейських столиць висловили стурбованість результатами виборів у Грузії, зокрема посилаючись на доповідь міжнародних спостерігачів.

Водночас лідер головуючої у Раді ЄС Угорщини Віктор Орбан привітав партію влади з перемогою ще до того, як ЦВК Грузії почала публікувати попередні результати, і планує прилетіти до Тбілісі. У ЄС дистанціювалися від його візиту

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