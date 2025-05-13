У Польщі відреагували на слова Келлога про розміщення польських сил в Україні

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією.

Такий коментар він надав радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Раніше у вівторок спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що серед параметрів повоєнного врегулювання в Україні є розміщення європейських сил на захід від Дніпра за участю чотирьох європейських країн, включно з Польщею.

Глава польського Міноборони у відповідь наголосив, що Польща не планує і не відправить польських солдатів в Україну, і "це однозначна позиція уряду, президента і всіх політичних сил в Польщі".

"Польща бачить свою дуже важливу роль – і про це ми говоримо в межах коаліції під головуванням Великої Британії, Франції, більшості європейських країн, країн НАТО – у стабілізації ситуації в Україні після такого довгоочікуваного припинення вогню чи миру – як держава, що підтримує логістичний хаб, інфраструктурне забезпечення та захист східного флангу НАТО", – сказав він.

На думку Косіняка-Камиша, слова Келлога могли підкреслити роль, яку в операції з розміщення "сил гарантування" відіграватиме польська армія.

Раніше стало відомо, що спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог відправляться в Стамбул, де у четвер можуть відбутись переговори між Україною та РФ.

До них також долучиться державний секретар США Марко Рубіо.