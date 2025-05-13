Польща заборонить Додіку в'їзд на свою територію

Польща заборонить президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку в'їзд на свою територію на тлі кризи в Боснії та Герцеговині, де він оголошений у розшук.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар польського Міністерства закордонних справ, інформує "Європейська правда".

Таким чином Польща приєднається до Німеччини та Австрії, які заборонили в’їзд Додіку раніше.

"Було розпочато процедуру щодо заборони в'їзду Мілораду Додіку на територію країни", – йдеться в електронному листі польського міністерства закордонних справ.

У відомстві зазначили, що процедура буде завершена за кілька днів.

Додік спровокував найсерйознішу кризу в БіГ з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, він перетнув кордон сусідньої Сербії, після чого встиг поїхати до Росії та повернутись у РС.

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