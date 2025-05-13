Єрмак поговорив з Рубіо про переговори у Стамбулі

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 13 травня провів телефонну розмову з держсекретарем США Марко Рубіо, який також виконує обов’язки радника з питань національної безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба ОП.

Під час розмови Єрмак підтвердив готовність Володимира Зеленського прибути на переговори до Туреччини й наголосив, що Київ виступає за якнайшвидше безумовне припинення вогню.

Глава ОП також згадав заяву президента США Дональда Трампа, який допустив можливу присутність у Туреччині в четвер.

"Одночасна присутність лідерів США, України та Росії могла б стати важливим кроком на шляху до справжніх переговорів про завершення війни", – сказав він.

У четвер, 15 квітня, очікуються прямі переговори представників Києва та Москви.

Володимир Зеленський повідомив, що у четвер має заплановану зустріч з турецьким президентом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля Владімір Путін погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.

Також Зеленський заявив, що очікує на "найсильніший пакет санкцій" від союзників України у випадку, якщо Владімір Путін не прилетить у Стамбул домовлятись про припинення вогню.