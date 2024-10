В НАТО призвали расследовать проблемы на выборах в Грузии

В Североатлантическом альянсе призвали обеспечить расследование проблем на парламентских выборах в Грузии, на которые указали международные наблюдатели.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

Пресс-секретарь указала, что международная миссия наблюдателей отметила неравные условия соревнований между политсилами на выборах в Грузии, что подрывает доверие общественности к их результату.

The International Election Observation Mission has noted the uneven playing field in which #Georgia’s elections were held, which undermines public trust in the outcome.



Reports of election-related violations should be fully investigated.

