В НАТО призвали расследовать проблемы на выборах в Грузии
В Североатлантическом альянсе призвали обеспечить расследование проблем на парламентских выборах в Грузии, на которые указали международные наблюдатели.
Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.
Пресс-секретарь указала, что международная миссия наблюдателей отметила неравные условия соревнований между политсилами на выборах в Грузии, что подрывает доверие общественности к их результату.
The International Election Observation Mission has noted the uneven playing field in which #Georgia’s elections were held, which undermines public trust in the outcome.
Reports of election-related violations should be fully investigated.Реклама:– NATO Spokesperson Farah Dakhlallah (@NATOpress) October 28, 2024
"Сообщения о связанных с выборами нарушениях должны быть в полной мере расследованы", – заявила она.
В ряде европейских столиц выразили обеспокоенность результатами выборов в Грузии, в частности ссылаясь на доклад международных наблюдателей.
В то же время лидер председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан поздравил партию власти с победой еще до того, как ЦИК Грузии начала публиковать предварительные результаты, и планирует прилететь в Тбилиси. В ЕС дистанцировались от его визита.
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