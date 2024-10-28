В Англии и Уэльсе коэффициент рождаемости достиг исторического минимума

В Англии и Уэльсе коэффициент рождаемости достиг минимума за время, с тех пор как ведется статистика – с 1938 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Sky News, приводя последние данные Офиса национальной статистики.

Общий средний коэффициент рождаемости (количество детей, которое в среднем рожает женщина в течение жизни) в Англии и Уэльсе в 2023 году составил 1,44, что меньше всего с 1938 года, с тех пор как ведется такая статистика.

В 2022 году коэффициент составлял 1,49, в 2021 году – 1,55. Снижение коэффициента наблюдается уже длительное время. Для стабильного естественного воспроизводства населения коэффициент должен составлять 2,1 ребенка на женщину.

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Количество зарегистрированных рождений – около 591 тысячи – было самым низким с 1977 года.

Наибольшее падение коэффициента рождаемости наблюдается среди женщин в возрасте 20-24 и 25-29 лет.

В исследовании UCL Centre for Longitudinal Studies, которое цитирует SkyNews, факторами снижения коэффициента рождаемости называют неготовность современной молодежи становиться родителями в таком возрасте, как это было раньше, отсутствие пары и финансовые трудности.

Подобные тенденции наблюдаются в большинстве развитых стран. Рождаемость в Италии падает 16-й год подряд.

В Германии по итогам 2023 года рождаемость упала до 10-летнего минимума, а во Франции стала наименьшей со времен Второй мировой войны, что побудило президента Эмманюэля Макрона готовить план повышения рождаемости.

Пакет мер для поощрения к отцовству анонсировало также правительство Греции.