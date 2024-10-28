Президент Грузии предполагает, что "Грузинской мечте" на выборах помогала ФСБ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила партию власти "Грузинская мечта" в применении тактики и пропаганды российского толка во время парламентских выборов 26 октября.

Об этом она сказала в комментарии Reuters, сообщает "Европейская правда".

Зурабишвили утверждает, что "Грузинская мечта" использовала российскую методологию, а также, вероятно, получала поддержку от Федеральной службы безопасности России во время предвыборной кампании.

"Пропаганда, которая использовалась перед выборами... была прямым копированием, копипастом российских клипов и видеороликов, которые использовались во время выборов Путина", – добавила она.

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Президент Грузии отметила в разговоре с Reuters, что "Грузинская мечта" набрала лишь около 40%, что в целом соответствует данным двух экзитполов, которые проводили оппозиционные телеканалы.

Также Зурабишвили упомянула будущий протест несогласных с объявленными результатами, заявив: он станет выражением грузинского народа, "что тот хочет сохранить свое европейское будущее".

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Грузии, где официально победу одержала партия власти "Грузинская мечта", международные наблюдатели обратили внимание на давление и запугивание избирателей.

Оппозиционные партии в Грузии заявили рано утром в воскресенье, что они не признают результаты выборов 26 октября, которые "украла" партия власти, и призвали к протестам.

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