Новий канцлер Німеччини проведе в Брюсселі переговори з представниками ЄС і НАТО

Німецький канцлер Фрідріх Мерц у п’ятницю в Брюсселі проведе переговори з високопосадовцями ЄС і НАТО.

Про це повідомило німецьке агентство DPA, пише "Європейська правда".

Це буде його друга закордонна поїздка з моменту вступу на посаду на початку цього тижня.

Мерц планує зустрітися з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

У середу він відвідав Париж і Варшаву в рамках своєї першої офіційної поїздки за кордон на посаді канцлера.

Як лідер опозиції, Мерц звинувачував колишнього канцлера Олафа Шольца в пасивному підході до справ ЄС і пообіцяв покласти край "мовчанню Німеччини в європейській політиці".

Мерц пообіцяв тіснішу співпрацю з Францією та Польщею і поновлення зусиль на користь європейського суверенітету у відповідь на зміну зовнішньої політики США під керівництвом президента Дональда Трампа.

Очікується, що переговори в НАТО будуть зосереджені на війні в Україні та готовності Альянсу протистояти російським загрозам.

Візит відбувається напередодні саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться наступного місяця і буде першим за участю Трампа після його повернення на посаду в січні.

Президент України Володимир Зеленський 8 травня провів телефонну розмову з Мерцом. За словами президента, вони домовилися "працювати над реалізацією багатьох важливих речей".

Мерц сказав, що планує "незабаром" відвідати Київ.

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