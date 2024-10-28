В штате Вашингтон сожгли сотни бюллетеней с досрочными голосами на выборах

Из-за пожара в одной из урн для досрочного голосования на президентских выборах США в городе Ванкувер американского штата Вашингтон были уничтожены сотни избирательных бюллетеней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Forbes.

Как утверждается, пожар в урне утром в понедельник, 28 октября, вызвал зажигательное устройство, прикрепленное к ее внешней стороне.

По словам представителя местной избирательной комиссии Грега Кимси, бюллетени в урне не вынимали по меньшей мере два дня, поэтому сгореть могли сотни из них. Избиратели, которые отдали свой голос в это время, могут попросить о замене бюллетеня, чтобы проголосовать снова.

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В полиции Ванкувера пока не комментировали инцидент.

В округе штата Вашингтон, где расположена подожженная урна, происходит ожесточенная борьба за место в Конгрессе между кандидатом от Республиканской партии Джо Кентом и демократкой Мари Глюсенкамп Перес, которая победила в 2022 году.

Как отмечает Forbes, подобный инцидент с урной для голосования произошел в понедельник на юго-востоке Портленда, что в штате Орегон – это в нескольких километрах от Ванкувера.

Как известно, за пост президента США сейчас соревнуются Дональд Трамп и Камала Харрис. Последние опросы показывают, что их рейтинги сравнялись как на общенациональном уровне, так и в так называемых "шатких" штатах.

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