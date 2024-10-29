Канада перегляне відносини з Грузією після суперечливих виборів

Канада висловила стурбованість проблемами на парламентських виборах у Грузії, на які вказали міжнародні спостерігачі, та планує переглянути свої відносини з владою країни.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувало МЗС Канади.

Офіційна Оттава зазначила, що бере до відома результати, оголошені ЦВК Грузії, але стурбована повідомленнями міжнародних спостерігачів про випадки залякування виборців, підкупу та інші проблеми.

"Такі інциденти мають бути розслідувані і на них має бути реакція. Канада твердо переконана, що вільні, чесні й незалежні вибори є наріжним каменем демократичного суспільства.

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У координації з G7 і нашими європейськими партнерами, і з огляду на проведення і результат цих виборів, Канада перегляне свої відносини з владою Грузії. Канада залишається відкритою до співпраці з Грузією доти, доки керівництво Грузії поважає демократію, права людини, верховенство права і реагуватиме на демократичний відкат, що спостерігається останнім часом", – йдеться у заяві.

МЗС Канади закликало "усі сторони" проявити стриманість, а владу Грузії – поважати право громадян на мирний протест.

США після виборів попередили Грузію про можливі наслідки, якщо уряд не змінить антизахідний курс.

У Єврокомісії зазначили, що ЄС орієнтуватиметься на фінальну доповідь міжнародних спостерігачів у своїй оцінці грузинських виборів. Водночас глави МЗС та лідери окремих країн висловили стурбованість фактами, які згадали спостерігачі у проміжній доповіді.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести