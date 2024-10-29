Зеленський розповів про зустріч з президенткою Ісландії

Президент України Володимир Зеленський у Рейк’явіку провів зустріч зі своєю ісландською колегою Халлою Томасдоттір.

Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За його словами, в ході зустрічі обговорювали теми участі Ісландії в Коаліції з розмінування та навчанні українських саперів, реабілітації поранених військових та участі ісландських компаній у протезуванні.

"Ми також говорили про повоєнне відновлення України, протидію російській дезінформації, реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру", – зазначив Зеленський.

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Він подякував Ісландії за підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, а також за організацію зустрічі за участю Нордичних країн.

Як відомо, 28 жовтня Зеленський уперше прибув до країни із робочим візитом, під час якого він, серед іншого, взяв участь у четвертому саміті Україна – Північна Європа.

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