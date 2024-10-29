Зеленский рассказал о встрече с президентом Исландии
Президент Украины Владимир Зеленский в Рейкьявике провел встречу со своей исландской коллегой Халлой Томасдоттир.
Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
По его словам, в ходе встречи обсуждали темы участия Исландии в Коалиции по разминированию и обучении украинских саперов, реабилитации раненых военных и участия исландских компаний в протезировании.
"Мы также говорили о послевоенном восстановлении Украины, противодействии российской дезинформации, реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира", – отметил Зеленский.
Он поблагодарил Исландию за поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России, а также за организацию встречи с участием Нордических стран.
Как известно, 28 октября Зеленский впервые прибыл в страну с рабочим визитом, во время которого он, среди прочего, принял участие в четвертом саммите Украина – Северная Европа.
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