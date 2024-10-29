Дуда про відносини з Україною: На жаль, життя жорстоке

Польський президент Анджей Дуда заявив, що наразі країна не в змозі передавати Україні таку кількість зброї, як робила це в минулому, а тому, на його думку, це могло вплинути на відносини між двома державами.

Про це він розповів у ефірі радіо Zet, передає "Європейська правда".

Політика запитали, чи Київ, отримавши від Польщі "все, що міг отримати, перестав рахуватися з країною", Дуда відповів, що "в якомусь сенсі це може виглядати саме так".

"Ми дали те, що могли дати, і дали швидко, коли це було потрібно, і це наша велика гордість, тільки відтоді минуло вже два роки. Я з жалем констатую, що життя жорстоке", – заявив він.

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Дуда підкреслив, що дбає про добрі відносини з Україною, а причини погіршення відносин з Києвом він вбачає не лише у зміні ставлення української влади до Польщі, але й у тиску, який чинять на президента Володимира Зеленського "його найбільші донори, тобто ті, хто дає йому сьогодні найбільшу кількість зброї".

"Україна повинна продовжувати воювати, і сьогодні ми вже не в змозі передавати таку кількість зброї, яку ми передавали в минулому, тому що ми вже передали, а нову зброю відповідальний політик просто не може передавати", – акцентував Дуда.

Окрім цього, польського президента запитали про зміцнення відносин між Україною та Німеччиною, на що Дуда заявив, що "сьогодні Німеччина поширює свій вплив в Україні, вони сильні".

"Це так, що у важкі часи, мабуть, українська влада виходить з того, що з таким партнером краще дружити", – додав польський президент.

Нагадаємо, нещодавно писали, що Дуда заперечив можливість передачі Києву зброї, яку Варшава придбала в Південної Кореї.

Також повідомляли про те, що Зеленський сподівається на подальший позитивний розвиток відносин із Польщею з початком головування сусідньої країни в ЄС.