Ердоган привітав прем'єра Грузії із перемогою на виборах

Президент Туреччини Реджеп Ердоган привітав прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе з перемогою партії "Грузинська мрія" на виборах.

Про це повідомило "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".

Зазначається, що Ердоган заявив, що вибори "виявили волю грузинського народу, відбулися в мирній і безпечній обстановці".

"Сподіваюся, що результати виборів принесуть успіх народу Грузії та нашому регіону. Відрадно, що вибори, які виявили волю грузинського народу, відбулися в мирній і безпечній обстановці. Користуючись нагодою, хочу ще раз побажати Вам здоров'я і щастя, а дружньому народу Грузії – благополуччя і щастя", – заявив турецький президент.

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Зауважимо, наразі грузинську владу з перемогою на виборах привітали лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Як повідомлялось, опозиційні партії не визнають результати парламентських виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Напередодні під час великого протесту у Тбілісі грузинська опозиція озвучила вимоги, зокрема щодо повторних виборів.

29 жовтня стало відомо, що Центральна виборча комісія Грузії вирішила перерахувати бюлетені п'яти виборчих дільниць у кожному виборчому окрузі, щоб перевірити дані.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести.