Эрдоган поздравил премьера Грузии с победой на выборах

Президент Турции Реджеп Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии "Грузинская мечта" на выборах.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", передает "Европейская правда".

Отмечается, что Эрдоган заявил, что выборы "проявили волю грузинского народа, прошли в мирной и безопасной обстановке".

"Надеюсь, что результаты выборов принесут успех народу Грузии и нашему региону. Отрадно, что выборы, которые выявили волю грузинского народа, состоялись в мирной и безопасной обстановке. Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать Вам здоровья и счастья, а дружественному народу Грузии – благополучия и счастья", – заявил турецкий президент.

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Заметим, пока грузинскую власть с победой на выборах поздравили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты парламентских выборов, заявляя, что "Грузинская мечта" их "украла". Оппозиционеры призвали к протестам.

Накануне во время большого протеста в Тбилиси грузинская оппозиция озвучила требования, в частности о повторных выборах.

29 октября стало известно, что Центральная избирательная комиссия Грузии решила пересчитать бюллетени пяти избирательных участков в каждом избирательном округе, чтобы проверить данные.

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