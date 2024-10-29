Перший ультраправий спікер парламенту Австрії чекає в себе Орбана

Спікер нижньої палати австрійського парламенту, представник ультраправої Австрійської партії свободи Вальтер Розенкранц у четвер, 31 жовтня, прийме прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

Робоча зустріч Орбана та Розенкранца планується у четвер о 9:30 у будівлі нижньої палати парламенту Австрії – Національної ради.

Ультраправий спікер вже говорив минулого тижня про бажання прийняти главу угорського уряду з нагоди його візиту до Відня. Окрім нього, Орбан планує зустріч із лідером Австрійської партії свободи Гербертом Кіклем.

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Його партія входить разом з правою націоналістичною партією Орбана "Фідес" до третьої за величиною групи Європарламенту "Патріоти за Європу".

Минулого тижня Вальтер Розенкранц став першим спікером австрійського парламенту від ультраправих.

Хоча Австрійська партія свободи – також уперше в історії країни – посіла перше місце на виборах, австрійський президент Александр ван дер Беллен доручив сформувати уряд лідеру Австрійської народної партії, канцлеру Карлу Негаммеру.

Деталі читайте у статті: Бунт проти ультраправих: як Австрія уникла приходу до влади проросійської партії