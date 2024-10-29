Первый ультраправый спикер парламента Австрии ждет у себя Орбана

Спикер нижней палаты австрийского парламента, представитель ультраправой Австрийской партии свободы Вальтер Розенкранц в четверг, 31 октября, примет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

Рабочая встреча Орбана и Розенкранца планируется в четверг в 9:30 в здании нижней палаты парламента Австрии – Национального совета.

Ультраправый спикер уже говорил на прошлой неделе о желании принять главу венгерского правительства по случаю его визита в Вену. Кроме него, Орбан планирует встречу с лидером Австрийской партии свободы Гербертом Киклем.

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Его партия входит вместе с правой националистической партией Орбана "Фидес" в третью по величине группу Европарламента "Патриоты за Европу".

На прошлой неделе Вальтер Розенкранц стал первым спикером австрийского парламента от ультраправых.

Хотя Австрийская партия свободы – также впервые в истории страны – заняла первое место на выборах, австрийский президент Александр ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии, канцлеру Карлу Негаммеру.

Детали читайте в статье: Бунт против ультраправых: как Австрия избежала прихода к власти пророссийской партии