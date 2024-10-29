У Марселі підлітки вкрали із базиліки монети та прикраси

Двох підлітків віком 17 і 18 років затримали в Марселі за підозрою в пограбуванні базиліки Нотр-Дам-де-ла-Гард у французькому Марселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Підозрювані були заарештовані у Марселі незабаром після опівночі у вівторок, 29 жовтня, коли у них виявили кілька монет і ювелірних прикрас з пожертвувань, зроблених вірянами у Нотр-Дам-де-ла-Гард.

Підлітків помітила монахиня з монастиря базиліки, коли ті були на даху будівлі.

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Правоохоронці прибули на місце події, коли хлопці саме втікали. Одного з підозрюваних одразу ж заарештували, а другого, який намагався сховатися, затримали через кілька хвилин.

Обидва, як пише Le Figaro, мали при собі невелику сумку і рюкзак з грошима, викраденими з церковної будівлі.

У прокуратурі Марселя підтвердили, що двоє молодих людей були взяті під варту в межах розслідування "пограбування за обтяжувальних обставинах". Джерело у правоохоронних органах повідомило Le Figaro, що підлітки вже перебували на поліцейському обліку.

Улітку повідомлялось, як прокуратура французького міста Марсель розслідує викрадення п’ятнадцяти комп’ютерів, які могли містити коди доступу та плани атомних електростанцій Франції.