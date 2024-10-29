В Марселе подростки украли из базилики монеты и украшения

Двух подростков в возрасте 17 и 18 лет задержали в Марселе по подозрению в ограблении базилики Нотр-Дам-де-ла-Гард во французском Марселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Подозреваемые были арестованы в Марселе вскоре после полуночи во вторник, 29 октября, когда у них обнаружили несколько монет и ювелирных украшений из пожертвований, сделанных верующими в Нотр-Дам-де-ла-Гард.

Подростков заметила монахиня из монастыря базилики, когда те были на крыше здания.

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Правоохранители прибыли на место происшествия, когда ребята как раз убегали. Одного из подозреваемых сразу же арестовали, а второго, который пытался скрыться, задержали через несколько минут.

Оба, как пишет Le Figaro, имели при себе небольшую сумку и рюкзак с деньгами, похищенными из церковного здания.

В прокуратуре Марселя подтвердили, что двое молодых людей были взяты под стражу в рамках расследования "ограбления при отягчающих обстоятельствах". Источник в правоохранительных органах сообщил Le Figaro, что подростки уже находились на полицейском учете.

Летом сообщалось, как прокуратура французского города Марсель расследует похищение пятнадцати компьютеров, которые могли содержать коды доступа и планы атомных электростанций Франции.