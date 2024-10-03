В Турции испытали лоцманский катер, который построили для Украины
В Турции состоялись первые ходовые испытания нового лоцманского катера, который построили по заказу ГП "Администрация морских портов Украины".
Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, передает "Европейская правда".
Как отмечается, этот катер построила турецкая верфь в Измире при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта "Экономическая поддержка Украины".
"Это первый из двух катеров, построенных на турецкой верфи. Ходовые испытания второго катера запланированы на следующий месяц", – сообщили в АМПУ.
Отмечается, что проект USAID "Экономическая поддержка Украины" предусматривает закупку трех новых лоцботов для ГП "АМПУ", а 2 мая ГП "АМПУ" был передан первый лоцбот, построенный украинской компанией "УМС МАРИН".
Напомним, в августе 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил первому корвету класса Ada ВМС ВСУ, который Украине строила Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".
В августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа Ada для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.
А уже в августе 2024 года в Турции спустили на воду второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины.
В июле Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море.
А недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.