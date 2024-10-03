В Турции испытали лоцманский катер, который построили для Украины

В Турции состоялись первые ходовые испытания нового лоцманского катера, который построили по заказу ГП "Администрация морских портов Украины".

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ, передает "Европейская правда".

Как отмечается, этот катер построила турецкая верфь в Измире при финансировании Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках проекта "Экономическая поддержка Украины".

"Это первый из двух катеров, построенных на турецкой верфи. Ходовые испытания второго катера запланированы на следующий месяц", – сообщили в АМПУ.

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Отмечается, что проект USAID "Экономическая поддержка Украины" предусматривает закупку трех новых лоцботов для ГП "АМПУ", а 2 мая ГП "АМПУ" был передан первый лоцбот, построенный украинской компанией "УМС МАРИН".

Напомним, в августе 2022 года президент Владимир Зеленский присвоил первому корвету класса Ada ВМС ВСУ, который Украине строила Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".

В августе 2023 года сообщалось, что Турция построит второй корвет типа Ada для нужд Военно-морских сил ВСУ, закладка корабля состоялась на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле.

А уже в августе 2024 года в Турции спустили на воду второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский", который построили для Украины.

В июле Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море.

А недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.