Ймовірний кандидат у президенти Польщі від "ПіС" назвав Галичину "Східною Малопольщею"

Голова Інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький, коментуючи питання ексгумації жертв Волинської трагедії, назвав Галичину "Східною Малопольщею", а народний депутат та колишній голова українського Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович назвав таке висловлення "жалем за втраченими територіями".

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

В’ятрович посилається на слова Навроцького, якого цитує польське видання wPolityce.

Як передає видання, голова польського Інституту нацпам’яті, який також нещодавно став фаворитом у польської опозиційної партії "Право і справедливість" у процесі вибору кандидатів у президенти, коментував рішення українських колег про початок ексгумації жертв Волинської трагедії.

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За його словами, це рішення нібито не стосується тих заяв, з якими зверталася до України його інституція.

Натомість же ексгумацію проведуть за зверненнями приватних осіб, що Навроцький назвав "змінами у домовленостях, які українська сторона вносить без консультацій".

Після цього він висловив сподівання на те, що розглянуть і заяви від його інституту, вживши словосполучення "Східна Малопольща".

"Тому ми чекаємо на позитивний розгляд наших заяв українською владою, щоб ми могли розпочати роботи з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та Східній Малопольщі. Ми готові до цього в будь-який час", – зазначив він.

У своєму дописі В’ятрович зазначив, що Галичину таким терміном називали у 1922-1939 роках, а причина його запровадження була "виключно політичною".

"Так українську Галичину вписували в загальнопольський наратив, витирали її українськість", – пояснив він.

Водночас він акцентував, що використання цього терміну – "не про вшанування памʼяті за загиблими тут поляками, а про жаль за втраченим територіями, які так і не стали польськими".

Нагадаємо, 1 жовтня, на тлі переговорів Сибіги у Польщі Український інститут національної пам’яті заявив, що планує включити роботи з пошуку та ексгумації останків поляків у Рівненській області у 2025 році.

У МЗС Польщі привітали готовність Українського інституту національної пам’яті відновити роботи з пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії.

Глава МЗС Андрій Сибіга розповів деталі свого одноденного візиту до Польщі та зазначив, що із польською стороною він "обговорив конкретні технічні, а не політичні кроки, щоб нарешті вирішити питання ексгумацій, яке вже довгий час отруює наш політичний діалог".

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