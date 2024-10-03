Вероятный кандидат в президенты Польши от "ПиС" назвал Галичину "Восточной Малопольшей"

Председатель Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, комментируя вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии, назвал Галичину "Восточной Малопольшей", а народный депутат и бывший глава украинского Института нацпамяти Владимир Вятрович назвал такое высказывание "сожалением по утраченным территориям".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Вятрович ссылается на слова Навроцкого, которого цитирует польское издание wPolityce.

Как передает издание, глава польского Института нацпамяти, который также недавно стал фаворитом у польской оппозиционной партии "Право и справедливость" в процессе выбора кандидатов в президенты, комментировал решение украинских коллег о начале эксгумации жертв Волынской трагедии.

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По его словам, это решение якобы не касается тех заявлений, с которыми обращалась к Украине его институция.

Вместо этого эксгумацию проведут по обращениям частных лиц, что Навроцкий назвал "изменениями в договоренностях, которые украинская сторона вносит без консультаций".

После этого он выразил надежду на то, что рассмотрят и заявления от его института, употребив понятие "Восточная Малопольша".

"Поэтому мы ждем положительного рассмотрения наших заявлений украинскими властями, чтобы мы могли начать работы по поиску и эксгумации жертв геноцида на Волыни и Восточной Малопольше. Мы готовы к этому в любое время", – отметил он.

Напомним, 1 октября, на фоне переговоров Сибиги в Польше Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году.

В МИД Польши приветствовали готовность Украинского института национальной памяти возобновить работы по поиску и эксгумации жертв Волынской трагедии.

Глава МИД Андрей Сибига рассказал детали своего однодневного визита в Польшу и отметил, что с польской стороной он "обсудил конкретные технические, а не политические шаги, чтобы наконец решить вопрос эксгумаций, который уже долгое время отравляет наш политический диалог".

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