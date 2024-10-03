Ще одна країна Балкан замислилася над відновленням обов’язкової військової служби

У Чорногорії почались дискусії про можливе відновлення обов’язкової військової служби, скасованої у 2006 році, за прикладом інших країн регіону – Хорватії та Сербії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації балканської служби "Радіо Свобода".

Чорногорія скасувала обов'язкову військову службу в 2006 році – того ж року, коли на референдумі відновила свою незалежність. Одинадцять років по тому вона стала членом НАТО.

Нині в Чорногорії є можливість пройти добровільну військову службу. Вона триває три місяці і відкриває можливість працевлаштування в Армії Чорногорії, яка налічує близько 2400 військовослужбовців.

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У чорногорському Міноборони на запит "Радіо Свобода" сказали, що відновлення обов’язкової військової служби – яке підтримує очільник відомства Драган Карпович – "є складним питанням".

"Це вимагає серйозного аналізу всіх аспектів, включаючи потенційні економічні витрати, вплив на освіту і зайнятість молоді, а також на етичні і моральні установки громадян", – додали там.

У міністерстві кажуть, що підготують аргументи для ухвалення остаточного рішення на політичному рівні – тобто парламентом і президентом Чорногорії.

Представник НАТО на запит "Радіо Свобода" наголосив, що рішення про відновлення обов’язкової військової служби залишається за Подгорицею, і така практика наразі є лише в третині держав – членів Альянсу.

Дискусія в Чорногорії була актуалізована оголошенням Хорватії та Сербії про те, що вони знову запровадять обов'язкову військову службу з наступного року.

У Хорватії, яка є членом НАТО з 2009 року, з січня наступного року має розпочатися обов'язкова двомісячна військова служба, яка до цього часу була добровільною.

А Сербія, яка є нейтральною у військовому відношенні, вирішила замінити добровільну військову службу на обов'язкову. Вона має розпочатися з вересня 2025 року й триватиме 75 днів.