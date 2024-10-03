Еще одна страна Балкан задумалась над восстановлением обязательной военной службы

В Черногории начались дискуссии о возможном восстановлении обязательной военной службы, отмененной в 2006 году, по примеру других стран региона – Хорватии и Сербии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации балканской службы "Радио Свобода".

Черногория отменила обязательную военную службу в 2006 году – в том же году, когда на референдуме восстановила свою независимость. Одиннадцать лет спустя она стала членом НАТО.

Сейчас в Черногории есть возможность пройти добровольную военную службу. Она длится три месяца и открывает возможность трудоустройства в Армии Черногории, которая насчитывает около 2400 военнослужащих.

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В черногорском Минобороны на запрос "Радио Свобода" сказали, что восстановление обязательной военной службы – которое поддерживает глава ведомства Драган Карпович – "является сложным вопросом".

"Это требует серьезного анализа всех аспектов, включая потенциальные экономические затраты, влияние на образование и занятость молодежи, а также на этические и моральные установки граждан", – добавили там.

В министерстве говорят, что подготовят аргументы для принятия окончательного решения на политическом уровне – то есть парламентом и президентом Черногории.

Представитель НАТО на запрос "Радио Свобода" отметил, что решение о восстановлении обязательной военной службы остается за Подгорицей, и такая практика пока есть только в трети государств – членов Альянса.

Дискуссия в Черногории была актуализирована объявлением Хорватии и Сербии о том, что они снова введут обязательную военную службу со следующего года.

В Хорватии, которая является членом НАТО с 2009 года, с января следующего года должна начаться обязательная двухмесячная военная служба, которая до сих пор была добровольной.

А Сербия, которая является нейтральной в военном отношении, решила заменить добровольную военную службу на обязательную. Она должна начаться с сентября 2025 года и продлится 75 дней.